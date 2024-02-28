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Мацаков Василий

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Место рождения

Уразово, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

28.03.1919

Дата смерти

07.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1919

Отец: Мацаков Степан

Мать: Мацакова ?

Уразово, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
13.04.1944

Дочь: Вольхина Вера

Мать ребёнка: Тяжёлова Валентина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяжёлова Валентина

Смерть
07.08.1948
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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