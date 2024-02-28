Мацаков Василий
Место рождения
Дата рождения28.03.1919
Дата смерти07.08.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1919
Отец: Мацаков Степан
Мать: Мацакова ?
Рождение ребёнка
13.04.1944
Дочь: Вольхина Вера
Мать ребёнка: Тяжёлова Валентина
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тяжёлова Валентина
Смерть
07.08.1948
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва