Летовальцева (Колосова) Екатерина Перфиловна?
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Колосов Перфирий Ефимович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Васса Филатовна (Феофилактовна)
Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1754
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1757
Сын: Летовальцев Тимофей Филатович (Феофилактович)
Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Филатовна (Феофилактовна)
Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1767
Сын: Летовальцев Емельян Филатович
Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно