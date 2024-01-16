Летовальцева (Колосова) Екатерина Перфиловна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцева (Колосова) Екатерина Перфиловна?

Летовальцева (Колосова) Екатерина Перфиловна?

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Колосов Перфирий Ефимович

Мать: не указана

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Васса Филатовна (Феофилактовна)

Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1754

Сын: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)

Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1757

Сын: Летовальцев Тимофей Филатович (Феофилактович)

Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Филатовна (Феофилактовна)

Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1767

Сын: Летовальцев Емельян Филатович

Отец ребёнка: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Феофилакт Федотович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close