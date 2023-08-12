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Карпова Матрона Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Демид Климентьевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Карпов Яков Демидович

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождение ребёнка
13.11.1818

Сын: Карпов (Никишин) Григорий Демидович

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1821

Дочь: Карпова (Карпова) Гликерия Демидовна

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1823

Дочь: Карпова (Карпова) Матрона Демидовна

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Карпова (Карпова) Татьяна Демидовна

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Карпова (Карпова) Екатерина Демидовна

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Сын: Карпов Игнат Демидович

Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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