Карпова Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
13.11.1818
Сын: Карпов (Никишин) Григорий Демидович
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
13.06.1821
Дочь: Карпова (Карпова) Гликерия Демидовна
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
07.11.1823
Дочь: Карпова (Карпова) Матрона Демидовна
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Карпова (Карпова) Татьяна Демидовна
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Карпова (Карпова) Екатерина Демидовна
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Отец ребёнка: Карпов Демид Климентьевич
Смерть
Неизвестно