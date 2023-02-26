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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Цепелкина Фёкла Кононова

Отец ребёнка: Королёв Конон Никифоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Королёв Иосиф Кононов

Отец ребёнка: Королёв Конон Никифоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Королёв Стефан Кононов

Отец ребёнка: Королёв Конон Никифоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Ксения Кононова

Отец ребёнка: Королёв Конон Никифоров

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Королёв Семён Кононов

Отец ребёнка: Королёв Конон Никифоров

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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