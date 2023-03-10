Резниченко Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1974
Отец: Резниченко Борис Степанович
Мать: Резниченко Любовь
Рождение ребёнка
02.02.2000
Дочь: Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Резниченко Екатерина
Рождение ребёнка
23.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резниченко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резниченко Екатерина