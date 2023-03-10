Резниченко (Красюкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко (Красюкова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.2000

Дочь: Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Резниченко Алексей Борисович

Рождение ребёнка
23.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резниченко Алексей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резниченко Алексей Борисович

Место жительства
Неизвестно
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