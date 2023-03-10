Резниченко (Красюкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.2000
Дочь: Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Резниченко Алексей Борисович
Рождение ребёнка
23.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резниченко Алексей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно