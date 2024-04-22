Елизаров ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1959
Сын: Елизаров Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Муж?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Муж?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елеозаров Никита
Смерть
Неизвестно