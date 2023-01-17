Бусоргина (?) Евдокия Ивановна
Место рожденияп. Богоявленского
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Богоявленского
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Бусоргин Егор Семёнович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Бусоргин Егор Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805