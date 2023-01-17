Бусоргина (?) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусоргина (?) Евдокия Ивановна

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Место рождения

п. Богоявленского

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Богоявленского
Бракосочетание
До 1782

Муж: Бусоргин Егор Семёнович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Бусоргин Егор Семёнович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бусоргин Ефим Георгиевич

Отец ребёнка: Бусоргин Егор Семёнович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805
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