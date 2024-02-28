Арина Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимен Филиппов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Доспехов Семен Пименов

Отец ребёнка: Пимен Филиппов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Доспехов Михайла Пименов

Отец ребёнка: Пимен Филиппов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Пименова

Отец ребёнка: Пимен Филиппов

Смерть
Неизвестно

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