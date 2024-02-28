Арина Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимен Филиппов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Пимен Филиппов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Пимен Филиппов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Пименова
Отец ребёнка: Пимен Филиппов
Смерть
Неизвестно