Сорокина (Алексеева) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Игнат Степанович
Мать: Алексеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Сорокин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Васильевич
Смерть
1943
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Тиф