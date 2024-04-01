Сорокина (Алексеева) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Алексеева) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Игнат Степанович

Мать: Алексеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Сорокин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Васильевич

Смерть
1943
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
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