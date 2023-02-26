Федосий Яковлев
Место рожденияд.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1900
Дочь: Анастасия Федосиева
Мать ребёнка: Матрона Прокопиева
д.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Прокопиева
Смерть
Неизвестно