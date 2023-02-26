Федосий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосий Яковлев

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Место рождения

д.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1900

Дочь: Анастасия Федосиева

Мать ребёнка: Матрона Прокопиева

д.Бобны Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Прокопиева

Смерть
Неизвестно
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