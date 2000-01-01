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Павлюченков Михаил Иванов

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1922

Дата смерти

15.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
15.03.1945
Причина смерти: убит на войне | Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., с. Ланк, 20 м от дороги, идущей из с. Ланк на фольв. Дедирсдорф, 200 м с северной стороны автострад... Показать все
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