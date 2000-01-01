Павлюченков Михаил Иванов
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1922
Дата смерти15.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
15.03.1945
Причина смерти: убит на войне | Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., с. Ланк, 20 м от дороги, идущей из с. Ланк на фольв. Дедирсдорф, 200 м с северной стороны автострад... Показать все