Черепахина (Куликова) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепахин Константин Никитич
Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепахина Анна Никитична
Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепахина Акулина Никинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Черепахина) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно