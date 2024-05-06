Черепахина (Куликова) Марфа Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепахина (Куликова) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепахин Давид Никитич

Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепахин Константин Никитич

Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепахина Анна Никитична

Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепахин Карп Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепахина Акулина Никинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Черепахина) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Черепахин Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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