Степанищева Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Степанищева Афросинья Ермилова
Отец ребёнка: Степанищев Ермил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Степанищева Прасковья Ермилова
Отец ребёнка: Степанищев Ермил Васильев
Смерть
После 1858