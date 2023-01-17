Степанищева Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанищева Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1856

Муж: Степанищев Ермил Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Степанищева Афросинья Ермилова

Отец ребёнка: Степанищев Ермил Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Степанищева Прасковья Ермилова

Отец ребёнка: Степанищев Ермил Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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