Коноваленко Олимпиада Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти26.12.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.
Дочь: Юстина Емельяновна
Отец ребёнка: Коноваленко Емельян Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JC-V?i=269&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD59?i=195&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
26.12.1887 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
28.12.1887 ст.
на отведенном кладбище