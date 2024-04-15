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Коноваленко Олимпиада Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

26.12.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1843 и 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.

Дочь: Юстина Емельяновна

Отец ребёнка: Коноваленко Емельян Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JC-V?i=269&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноваленко Емельян Петрович

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD59?i=195&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
26.12.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
28.12.1887 ст.
на отведенном кладбище
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