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Лобашова Елена Николаевна
Лобашова Елена Николаевна
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Место рождения
Холмск
, Холмский, Сахалинская область
Дата рождения
13.08.1972
Пол
Женский
Отец
Лобашов Николай Николаевич
1941 г.р.
Мать
Лобашова (Юнина) Нелли Михайловна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1972
Отец:
Лобашов Николай Николаевич
Мать:
Лобашова Нелли Михайловна
Холмск
, Холмский, Сахалинская область
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