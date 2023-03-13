(Гальцева) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гальцева) Федора

(Гальцева) Федора

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.03.1908

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1908

Отец: Гальцевъ Кузьма

Мать: Гальцева Марѳа

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close