Анисимов Леонид Васильевич
Место рожденияЛианозово, Краснополянский район, Московская облаасть
Дата рождения26.09.1940
Дата смерти19.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Лианозово, Краснополянский район, Московская облаасть
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2021
Москва
похоронен в Долгопрудном