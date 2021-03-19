Анисимов Леонид Васильевич 26.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Леонид Васильевич

Место рождения

Лианозово, Краснополянский район, Московская облаасть

Дата рождения

26.09.1940

Дата смерти

19.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Лианозово, Краснополянский район, Московская облаасть
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.03.2021
Москва
похоронен в Долгопрудном

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