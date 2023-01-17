Тищенко (Быкуха) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879
Рождение ребёнка
14.04.1887
Сын: Тищенко Евстафий Андреевич
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
01.05.1890
Сын: Тищенко Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
03.10.1892
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
11.11.1897
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
07.10.1899
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
24.06.1902
Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович
Смерть
Неизвестно