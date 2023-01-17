Тищенко (Быкуха) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Быкуха) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
14.04.1887

Сын: Тищенко Евстафий Андреевич

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Тищенко Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
03.10.1892

Сын: Тищенко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Тищенко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
07.10.1899

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Рождение ребёнка
24.06.1902

Сын: Тищенко Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Тищенко Андрей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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