Соколова (Вихарева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Дочь: Соколова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Николаевич
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
В МК указана фамилия Смирновы
Смерть
Неизвестно