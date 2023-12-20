Соколова (Вихарева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Вихарева) Александра Николаевна

Место рождения

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мослово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Соколов Федор Николаевич

Георгиевское, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Дочь: Соколова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Николаевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
В МК указана фамилия Смирновы
Смерть
Неизвестно

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