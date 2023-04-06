Авдотья
Место рождения
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Феомпетъ
Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена Филиппова
Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1815
Сын: Семенъ Филипповъ
Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппъ Ивановъ