Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Феомпетъ

Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена Филиппова

Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Семенъ Филипповъ

Отец ребёнка: Филиппъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппъ Ивановъ

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