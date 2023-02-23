Загарева Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти05.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Загарев (однодворец) Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1867