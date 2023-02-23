Загарева Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарева Агафья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

05.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Загарев (однодворец) Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Загарев (однодворец) Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Загарев (однодворец) Никанор Леонтьевич

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загарев (однодворец) Леонтий Васильевич

Смерть
05.07.1867
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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