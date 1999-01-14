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Селиванова Александра Александровна
Селиванова Александра Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 14.01.1999
Пол
Женский
Отец
Селиванов Александр Алексеевич
С 1945 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
С 14.01.1999
Отец:
Селиванов Александр Алексеевич
Мать: не указана
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