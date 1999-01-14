Селиванова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 14.01.1999

Пол

Женский

Отец

С 1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
С 14.01.1999

Отец: Селиванов Александр Алексеевич

Мать: не указана

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