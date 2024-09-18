Ожгихина (Ожгихина) Соломия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгихина (Ожгихина) Соломия Ивановна

Место рождения

д.Верзакова

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Ожгихин Иван Андреевич

Мать: Ожгихина Акулина Семеновна

Бракосочетание
04.05.1802

Муж: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.10.1808

Дочь: (Ожгихина) Параскева Симановна

Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Ожгихин Матвей Симанович

Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: (Ожгихина) Настасья Симановна

Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1815

Сын: Ожгихин Тарас Симанович

Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1820

Дочь: (Ожгихина) Марина Симановна

Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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