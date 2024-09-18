Ожгихина (Ожгихина) Соломия Ивановна
Место рожденияд.Верзакова
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Ожгихин Иван Андреевич
Бракосочетание
04.05.1802
Рождение ребёнка
16.10.1808
Дочь: (Ожгихина) Параскева Симановна
Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович
Рождение ребёнка
20.12.1812
Дочь: (Ожгихина) Настасья Симановна
Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович
Рождение ребёнка
25.02.1815
Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович
Рождение ребёнка
05.02.1820
Дочь: (Ожгихина) Марина Симановна
Отец ребёнка: Ожгихин Симан Трофимович
Смерть
Неизвестно