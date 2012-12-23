Медов Захар Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедов Захар Романович

Медов Захар Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 23.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.12.2012

Отец: Медов Роман Сергевич

Мать: Коваленко Наталья Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close