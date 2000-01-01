Буленкова (Смирнова) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буленкова (Смирнова) Лилия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1926

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926

Отец: Смирнов Петр Епифанович

Мать: Карпецкая Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буленков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубцова Алла Михайловна

Отец ребёнка: Буленков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буленков Михаил

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