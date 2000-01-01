Буленкова (Смирнова) Лилия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буленков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубцова Алла Михайловна
Отец ребёнка: Буленков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буленков Михаил