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Голубев Трофим Данилович

Место рождения

Старый Двор, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Двор, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Жена: Голубева Анна Емельяновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1913 ст.

Сын: Голубев Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Голубева Анна Емельяновна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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