Голубев Трофим Данилович
Место рождения
Дата рождения23.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1887 ст.
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1913 ст.
Сын: Голубев Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Голубева Анна Емельяновна
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно