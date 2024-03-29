Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Негадова) Пелагея Иосифовна
(Негадова) Пелагея Иосифовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1917
Пол
Женский
Отец
Негадов Иосиф Евграфович
Мать
Негадова Татьяна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1917
Отец:
Негадов Иосиф Евграфович
Мать:
Негадова Татьяна Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия