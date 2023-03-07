Martinson (Tockel) Frieda
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиОколо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Martinson Jacob
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Martinson Martin
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Рождение ребёнка
?.02.1846
Сын: Martinson Edward
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Japhe Agnes (Neske)
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Martinson Joseph
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Martinson ?
Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)
Смерть
Около 1899