Martinson (Tockel) Frieda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Martinson (Tockel) Frieda

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Место рождения

Елгава, Jelgava

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Около 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1840 г.р.
Около 1842 г.р.
1846 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Martinson Jacob

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Martinson Martin

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
?.02.1846

Сын: Martinson Edward

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Japhe Agnes (Neske)

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Martinson Joseph

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Martinson ?

Отец ребёнка: Martinson Haim (Hyman)

Смерть
Около 1899
Елгава, Jelgava
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