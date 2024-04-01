Красноусова Устинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти02.01.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1811
Сын: Красноусов Василий Алексеев
Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.04.1812
Дочь: (Красноусова) Агата Алексеевна
Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1813
Сын: Красноусов Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич
Смерть
02.01.1817
Болезнь после родов 30 лет