Красноусова Устинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусова Устинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

02.01.1817

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноусов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноусов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1811

Сын: Красноусов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1812

Дочь: (Красноусова) Агата Алексеевна

Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1813

Сын: Красноусов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Красноусов Алексей Николаевич

Смерть
02.01.1817
Болезнь после родов 30 лет

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