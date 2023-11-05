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Кунгурова -- Раиса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

21.10.1898

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Кунгуров Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Кунгуров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.08.1898

Дочь: Кунгурова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Никифор Ефимович

Смерть
21.10.1898
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
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