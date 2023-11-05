Кунгурова -- Раиса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти21.10.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Кунгуров Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
29.03.1895
Сын: Кунгуров Иван Никифорович
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Кунгурова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]