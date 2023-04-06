Луцкий Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1890
Отец: Луцкий Григорий Никитич
Мать: Луцкая Вера Макаровна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
19.01.1918
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Луцкий Василий Ильич
Мать ребёнка: Луцкая Харитина Антоновна
Рождение ребёнка
30.05.1927
Мать ребёнка: Луцкая Харитина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно