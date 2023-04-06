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Луцкий Илья Григорьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1890

Отец: Луцкий Григорий Никитич

Мать: Луцкая Вера Макаровна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
19.01.1918

Жена: Луцкая Харитина Антоновна

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Луцкий Василий Ильич

Мать ребёнка: Луцкая Харитина Антоновна

Рождение ребёнка
30.05.1927

Сын: Луцкий Константин Ильич

Мать ребёнка: Луцкая Харитина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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