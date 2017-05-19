Шипарёва (Белоусова) Любовь Гавриловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1921
Дата смерти19.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921
Рождение ребёнка
03.06.1950
Дочь: Темирова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Девяткина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.1957
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1961
Дочь: Пуюл Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2017