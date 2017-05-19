Шипарёва (Белоусова) Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипарёва (Белоусова) Любовь Гавриловна

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Место рождения

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.09.1921

Дата смерти

19.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921

Отец: Белоусов Гавриил Петрович

Мать: Белоусова Марфа Николаевна

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.06.1950

Дочь: Темирова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Девяткина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.07.1957

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.1961

Дочь: Пуюл Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Шипарёв Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипарёв Николай Николаевич

Смерть
19.05.2017
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