Шипарёв Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипарёв Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1917

Дата смерти

06.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1950

Дочь: Темирова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Девяткина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
20.07.1957

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
24.09.1961

Дочь: Пуюл Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипарёва Любовь Гавриловна

Смерть
06.01.2007
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