Шипарёв Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1917
Дата смерти06.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1950
Дочь: Темирова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна
Рождение ребёнка
21.08.1952
Дочь: Девяткина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна
Рождение ребёнка
20.07.1957
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна
Рождение ребёнка
24.09.1961
Дочь: Пуюл Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Шипарёва Любовь Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2007