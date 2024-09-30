Хуопалайнен (Саволайнен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Саволайнен) Мария Адамовна

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.01.1869

Дата смерти

11.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1894

Сын: Хуопалайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: не указан

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Хуопалайнен Адам Адамович

Отец ребёнка: не указан

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1902

Сын: Хуопалайнен Александр Адамович

Отец ребёнка: не указан

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Хуопалайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: не указан

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.08.1915

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