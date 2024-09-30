Хуопалайнен (Саволайнен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1869
Дата смерти11.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1894
Сын: Хуопалайнен Петр Адамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1897
Сын: Хуопалайнен Адам Адамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.1902
Сын: Хуопалайнен Александр Адамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Хуопалайнен Иван Адамович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.08.1915