Мурашова (Колотова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1924
Дата смерти19.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924
Рождение ребёнка
26.02.1953
Дочь: Бушуева Полина Рафаиловна
Отец ребёнка: Мурашов Рафаил Георгиевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мурашов Георгий Рафаилович
Отец ребёнка: Мурашов Рафаил Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2000