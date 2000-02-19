Мурашова (Колотова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашова (Колотова) Нина Николаевна

Мурашова (Колотова) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1924

Дата смерти

19.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924

Отец: Колотов Николай Яковлевич

Мать: Колотова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
26.02.1953

Дочь: Бушуева Полина Рафаиловна

Отец ребёнка: Мурашов Рафаил Георгиевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мурашов Георгий Рафаилович

Отец ребёнка: Мурашов Рафаил Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашов Рафаил Георгиевич

Смерть
19.02.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close