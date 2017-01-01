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Маркевич Елена Валентиновна
Маркевич Елена Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Губарькова Татьяна Николаевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать:
Губарькова Татьяна Николаевна
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