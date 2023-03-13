Новикова Марфа Авонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти25.08.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Новиковъ Емельянъ
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Серкова Обуткина Пелагея
Отец ребёнка: Новиковъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Емельянъ
Смерть
25.08.1788
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан