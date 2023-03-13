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Новикова Марфа Авонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

25.08.1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Новиковъ Емельянъ

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Серкова Обуткина Пелагея

Отец ребёнка: Новиковъ Емельянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Емельянъ

Смерть
25.08.1788
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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