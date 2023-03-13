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(Булыгина) Евдокия
(Булыгина) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Булыгинъ Тихонъ
1758 г.р.
Мать
Булыгина Епистимья Карпова
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Булыгинъ Тихонъ
Мать:
Булыгина Епистимья Карпова
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