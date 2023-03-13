Булыгина Епистимья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Булыгинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Булыгинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Булыгинъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыгинъ Тихонъ