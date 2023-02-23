Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Аксинья Матвеевна
Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Семен Матвеевич
Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно