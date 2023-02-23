Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Аксинья Матвеевна

Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Енотов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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