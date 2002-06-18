Урицкая (Гутник) Броха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урицкая (Гутник) Броха

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Место рождения

Kiev

Дата рождения

24.06.1914

Дата смерти

18.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914

Отец: Гутник Яков Лейб

Мать: Гутник Анна

Kiev
Рождение ребёнка
29.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич

Pugachev. Russia
Рождение ребёнка
14.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич

Kuybishev
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Uritsky Zinoviy

Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич

Kiev
Смерть
18.06.2002
Израиль, Иерусалим
Похороны
Неизвестно
Har Menuchot Cemetery Givat Shaul, Jerusalem, Israel
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