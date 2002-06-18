Урицкая (Гутник) Броха
Место рожденияKiev
Дата рождения24.06.1914
Дата смерти18.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914
Отец: Гутник Яков Лейб
Мать: Гутник Анна
Kiev
Рождение ребёнка
29.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич
Pugachev. Russia
Рождение ребёнка
14.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич
Kuybishev
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Uritsky Zinoviy
Отец ребёнка: Урицкий Исаак Янкелевич
Kiev
Смерть
18.06.2002
Израиль, Иерусалим
Похороны
Неизвестно
Har Menuchot Cemetery Givat Shaul, Jerusalem, Israel