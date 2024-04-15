Агриппина Якимова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти21.06.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Яким Иванов
МК-1831 Кто имянно померли. 21.06.1831 Дватцать перваго числа той же волости деревни Маркова у крестьянина Ефима Иванова дочь Огрофена Оная умершая погребена священником Иаковым Петровым с пономарем П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1831
МК-1831 Кто имянно померли. 21.06.1831 Дватцать перваго числа той же волости деревни Маркова у крестьянина Ефима Иванова дочь Огрофена Оная умершая погребена священником Иаковым Петровым с пономарем П... Показать все