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Агриппина Якимова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.06.1831

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Яким Иванов

Мать: Первая Жена Анна Архипова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно померли. 21.06.1831 Дватцать перваго числа той же волости деревни Маркова у крестьянина Ефима Иванова дочь Огрофена Оная умершая погребена священником Иаковым Петровым с пономарем П... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.06.1831
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1831 Кто имянно померли. 21.06.1831 Дватцать перваго числа той же волости деревни Маркова у крестьянина Ефима Иванова дочь Огрофена Оная умершая погребена священником Иаковым Петровым с пономарем П... Показать все
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