Белякова Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякова Зоя Константиновна

Белякова Зоя Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1932

Дата смерти

15.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932

Отец: Крылов Константин Александрович

Мать: Крылова Екатерина

Рождение ребёнка
08.01.1953

Сын: Беляков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Беляков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1954

Сын: Беляков Константин Владимирович

Отец ребёнка: Беляков Владимир Николаевич

Смерть
15.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close