Белякова Зоя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1932
Дата смерти15.06.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1932
Отец: Крылов Константин Александрович
Мать: Крылова Екатерина
Рождение ребёнка
08.01.1953
Сын: Беляков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Беляков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1954
Сын: Беляков Константин Владимирович
Отец ребёнка: Беляков Владимир Николаевич
Смерть
15.06.2016