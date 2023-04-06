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Гусевъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гусевъ Ефимъ

Мать: Гусева Анна Ефимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гусевъ Николай

Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1861

Дочь: Вѣра

Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анисья Захарова

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