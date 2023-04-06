Гусевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Гусевъ Ефимъ
Мать: Гусева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гусевъ Николай
Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова
Рождение ребёнка
22.10.1861
Дочь: Вѣра
Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гусева Анисья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анисья Захарова