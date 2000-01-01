(Vogel) Sarah
Место рожденияWhitechapel, London, Greater London, England, United Kingdom
Дата рождения31.05.1886
Дата смерти06.07.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1886
Отец: Vogel Coenraad Meijer
Мать: Vogel Maria Amelia
Whitechapel, London, Greater London, England, United Kingdom
Arolsen Archives Documents
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1932
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Похороны
08.07.1932