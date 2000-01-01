(Vogel) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Vogel) Sarah

(Vogel) Sarah

avatar

Место рождения

Whitechapel, London, Greater London, England, United Kingdom

Дата рождения

31.05.1886

Дата смерти

06.07.1932

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1886

Отец: Vogel Coenraad Meijer

Мать: Vogel Maria Amelia

Whitechapel, London, Greater London, England, United Kingdom
Arolsen Archives Documents
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1932
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Похороны
08.07.1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close