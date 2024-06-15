Посохина (Некрасова) Устинья Дорофеева 1701 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Некрасова) Устинья Дорофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Мартын Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: (Посохина) Евдокия Мартынова

Отец ребёнка: Посохин Мартын Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Посохин Алексей Мартынов

Отец ребёнка: Посохин Мартын Егоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1762
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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