Посохина (Некрасова) Устинья Дорофеева
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Дочь: (Посохина) Евдокия Мартынова
Отец ребёнка: Посохин Мартын Егоров
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Посохин Мартын Егоров
Смерть
До 1762