Фетисов Федор Феоктистович
Место рождениядеревня Тучево, Рамешковский Район, Тверской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Тучево, Рамешковский Район, Тверской области
Рождение ребёнка
22.09.1940
Сын: Фетисов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Болдырева Анна Александровна
деревня Тучево, Рамешковский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно