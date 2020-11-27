Фетисов Федор Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Федор Феоктистович

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Место рождения

деревня Тучево, Рамешковский Район, Тверской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Тучево, Рамешковский Район, Тверской области
Рождение ребёнка
22.09.1940

Сын: Фетисов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Болдырева Анна Александровна

деревня Тучево, Рамешковский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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