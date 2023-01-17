Непеин Пармен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеин Пармен Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1829
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Певчий Софийского собора.
Смерть
Неизвестно
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