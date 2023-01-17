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Непеин Пармен Иванович
Непеин Пармен Иванович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1829
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Певчий Софийского собора.
Смерть
Неизвестно
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