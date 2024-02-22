Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Басирова Камила Микаиловна
Басирова Камила Микаиловна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1921
Пол
Женский
Отец
Басиров Микаил Басирович
1988 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1921
Отец:
Басиров Микаил Басирович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия