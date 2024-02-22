Басирова Камила Микаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басирова Камила Микаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1921

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1921

Отец: Басиров Микаил Басирович

Мать: не указана

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